VOITURE ELECTRIQUE JAPONAISE: Ce petit bijou fait entrer Nissan dans l’ère de l’électrique

Nissan a présenté le crossover électrique Ariya il y a deux ans déjà, mais les goulets d’étranglement en matière de livraison et de production ont longtemps retardé son lancement sur le marché. Le voilà, enfin! À partir du mois d’août, l’Ariya, qui mesure 4,60 mètres de long et 1,66 mètre de haut, sera disponible chez les concessionnaires suisses, dans un premier temps sous la forme d’une traction avant avec deux tailles de batterie. La variante la plus puissante avec transmission intégrale et la plus grande variante de batterie est encore plus intéressante, mais elle se fait toujours attendre – elle devrait être disponible au premier trimestre 2023.

Chic et futuriste

«L’Ariya représente pour nous un nouveau chapitre sur la voie de l’avenir de l’électromobilité», affirme le vice-président de Nissan, Leon Dorssers. Car bien que la Leaf électrique figure au programme des Japonais depuis 2010, l’Ariya, avec sa toute nouvelle plateforme électrique, est le premier modèle de la nouvelle ère. Le crossover est d’autant plus futuriste, avec une partie avant mastoc, des proportions musclées et un arrière élégant.

L’habitacle est très spacieux, tout comme le coffre, qui offre une contenance de 468 à 1775 litres maximum (4x4: 415). Le cockpit répond à ce qui est en vogue actuellement, avec un large panneau d’affichage composé de deux écrans. Le point fort est la commande de la climatisation avec des touches lumineuses haptiques intégrées dans les panneaux à l’aspect boisé. On en retrouve également derrière le bouton de sélection des vitesses sur la console surélevée entre les sièges, notamment pour activer le mode One Pedal Drive pour une conduite à une seule pédale.

Doté de la grande batterie, le Nissan Ariya a une autonomie de 544 kilomètres. Le modèle d’entrée de gamme est toutefois capable d’atteindre jusqu’à 414 kilomètres avec une charge. Nissan La console surélevée entre les deux sièges est coulissante électriquement. L’intérieur offre beaucoup d’espace. Nissan Avec sa partie avant mastoc, sa silhouette fluide et son arrière élégant, l’Ariya attire tous les regards. Nissan

À l’occasion de son lancement sur le marché, deux variantes à traction avant sont proposées: l’une avec une petite batterie (63 kWh), 414 kilomètres d'autonomie et 160 kW de puissance, et l’autre avec une batterie de 87 kWh, 544 kilomètres d'autonomie et 178 kW de puissance. La variante à transmission intégrale e-4orce, avec un deuxième moteur sur l'essieu arrière, proposée exclusivement avec la grande batterie, est particulièrement intéressante pour la Suisse. Elle peut parcourir jusqu'à 500 kilomètres, développe une puissance de 225 kW et un couple de 600 Nm. L'e-4orce passe de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 200 km/h, tandis que les modèles à traction avant ont besoin respectivement de 7,5 et 7,6 secondes et peuvent atteindre 160 km/h au maximum. La charge s'effectue avec une puissance maximale de 130 kW à la borne de recharge rapide en courant continu, où la batterie peut regagner une capacité de 10 à 80% en 35 minutes grâce à une courbe de charge assez régulière. Sur la prise de courant alternatif, l'Ariya charge avec 22 kW.