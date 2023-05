Football: Ce petit stade improbable est à 90 minutes de la Premier League

Le parcours se poursuit en longeant les escaliers en fer bleu aux couleurs du club et offrant une vue imprenable sur les jardins des habitations voisines. Une fois à l’intérieur, on est encore une fois loin des standards des stades modernes et de la Premier League. Kenilworth Road, domicile des Hatters depuis 1905, offre à ses visiteurs une sorte de voyage dans le temps. Les puristes et nostalgiques du football d’antan se régaleront.