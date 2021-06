Société - Ce photographe américain célèbre les femmes âgées

Donner de la visibilité

Créé en 2008, le blog est né à la suite du décès de sa grand-mère, dont il était très proche, alors qu’il emménageait à New York. «Dès mon arrivée, j’ai commencé à photographier et à interviewer des femmes âgées, et très élégantes, dans la rue car elles me faisaient penser à ma grand-mère. Cela m’a beaucoup aidé dans le processus de deuil», explique-t-il. Un travail thérapeutique, mais pas seulement. Avec «Advanced Style», Ari Seth Cohen souhaite donner de la visibilité à une frange de la population souvent mis sur la touche. «Passé un certain âge, beaucoup de gens ont le sentiment d’être invisibles, surtout les femmes», souligne le Californien. Les photographier, c’est dire qu’elles existent et montrer aux plus jeunes que vieillir n’est pas si terrible», analyse-t-il.