Ce pilote suisse rêve de victoire aux 24 Heures du Mans

Nous ne sommes qu’en février, mais le QG de Peugeot Motorsport à Satory, près de Versailles, est déjà en pleine effervescence. Certes, il reste encore plusieurs semaines avant le coup d’envoi du Championnat du Monde d’Endurance, auquel les Français prendront part à bord de la nouvelle Peugeot 9X8 et un peu plus de quatre mois jusqu’au coup d’envoi des 24 Heures du Mans, l’événement phare de la saison.

Nico Müller (à droite), Loic Duval (à gauche) et Gustavo Menezes (au centre) se partagent la Peugeot 9X8. Peugeot Remporter les 24 Heures du Mans fait partie des objectifs du pilote de course Nico Müller. Michael Lusk

Pour autant, l’excitation de Nico Müller, qui défend les couleurs de Peugeot depuis 2022, et de son équipe est palpable alors qu’il se prépare à participer à la course du siècle. «Pour moi, en tant que pilote de course, il n'y a pas plus important que les 24 Heures du Mans», dit-il. L’édition 2023 a une saveur d’autant plus spéciale pour lui qu’il s’agit du centenaire de la fameuse course d’endurance.

«On ne gagne pas les 24 Heures du Mans aussi facilement»

Et la concurrence est rude. Riche de son expérience, Toyota se présente une fois encore comme le grand favori, avec un autre pilote suisse au volant, à savoir Sebastien Buemi. Mais Ferrari, Porsche et Cadillac, ainsi que d’autres écuries, sont également en lice dans la catégorie Hypercar, d’où sera probablement issu le vainqueur au classement général.

Nico Müller a conscience qu’«on ne gagne pas les 24 Heures du Mans aussi facilement. C’est le Mans qui choisit son vainqueur», dit-il. C’est pourquoi il profite dès à présent de chaque occasion pour s’entraîner au maximum au volant de la Peugeot 9X8, à la fois sur circuit et sur simulateur.

Le pilote et le bolide accumulent actuellement des kilomètres de test … Peugeot … aussi bien sur circuit … Peugeot … que sur simulateur, sur le site de Peugeot Sport de Satory (Versailles). Florent Gooden / DPPI Media

Un tour du site de production de Satory montre qu’il s’est vite acclimaté aux Français. Nico Müller salue personnellement chaque collaborateur, rit et fait la conversation. «Malgré un emploi du temps serré, je suis déjà venu plusieurs fois ici et j'ai à chaque fois été accueilli à bras ouverts. Ce qui a certainement facilité les choses, c'est que je parle moi-même le français et que je connais depuis longtemps non seulement mon coéquipier Loïc Duval, mais aussi différents interlocuteurs chez Peugeot», explique le jeune homme.

Qui est Nico Müller? Aujourd’hui âgé de 30 ans, Nico Müller a grandi dans un petit village des montagnes bernoises, où il s’est découvert une passion pour le sport automobile à l’âge de douze ans. Il a débuté sa carrière en karting, mais après trois ans seulement, il est passé au sport automobile, où il a remporté le titre en Formule Renault 2.0 Suisse, lors de sa deuxième saison. Jusqu’en 2013, le Thounois est resté dans le sport automobile de Formule Junior dans diverses catégories et a réalisé une autre victoire en tant que vainqueur de la course de Formule Renault 3.5 à Monaco. En 2014, Nico Müller a franchi le pas pour devenir pilote de course professionnel en signant un contrat avec Audi en tant que pilote d’usine. En parallèle à son engagement pour la marque aux quatre anneaux en DTM, Nico Müller a également participé à d’autres courses et accumulé les victoires. En 2015, il a célébré un grand triomphe en remportant les 24 Heures du Nürburgring au côté de Christopher Mies, Edward Sandström et Laurens Vanthoor au volant d’une Audi R8 LMS. Il est également de la partie du Championnat du monde de Formule E FIA et est pilote d’usine pour Peugeot au Championnat du Monde d’Endurance WEC FIA depuis 2022.

Conduite virtuelle en Peugeot 9X8

Nico Müller a déjà eu l’occasion de faire quelques tours de piste à bord de la Peugeot 9x8, avec laquelle il disputera les 24 Heures du Mans et cette saison WEC. Son verdict: «La 9x8 a récemment fait ses preuves au niveau stabilité à l’occasion d’un test d’endurance. J’en retiens surtout ses capacités exceptionnelles de freinage», dit-il.

Nico Müller explique au rédacteur Michael Lusk les fonctions au niveau du volant de la Peugeot 9x8. Florent Gooden / DPPI Media Le simulateur est fidèle au circuit des 24 Heures du Mans jusque dans les moindres détails. Florent Gooden / DPPI Media

Un point fort qui ne m’aura pas non plus échappé après le déjeuner à Satory, une fois installé non pas au volant de la «vraie» Peugeot, mais du simulateur. Les graphismes sont extrêmement réalistes et on ressent même physiquement les sensations: en appuyant sur la pédale de frein, on est fermement retenu par le harnais de sécurité et dans les virages – sans compter l’une ou l’autre sortie de piste en tant que pilote débutant – ça tape et ça vibre dans le simulateur.