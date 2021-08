Bâle : Ce poisson aime également la terre ferme

Le Periophthalmus, appelé plus simplement poissons grenouille, vit dans l’eau mais ne dédaigne pas se promener à l’air libre, lorsque l’eau vient à manquer.

Le Zoo de Bâle accueille 43 Periophthalmus novemradiatus. Ces poissons de la famille des Gobiidés ont la particularité de vivre autant dans l’eau que hors de l’eau. En ne dépassant pas 7 cm de longueur, cette espèce reste nettement plus petite que les autres gobies, mais elle vit en groupes plus grands et plus paisibles. Ils se nourrissent essentiellement de petits crustacés, de vers, d’escargots et d’insectes, mais aussi de diatomées (algues brunes). Son habitat étant soumis aux effets du flux et du reflux, cette espèce doit être capable de s’accommoder non seulement de teneurs en sel variables mais aussi de niveaux d’eau sans cesse différents.