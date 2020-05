Lutte contre la morosité

Ce policier fait le buzz avec sa voix de ténor

Face à la sinistrose créée par le Covid-19, un policier finlandais a interprété une chanson soviétique. Sa vidéo est devenue virale.

Dans cette vidéo visionnée plus d'un million de fois sur Youtube, Petrus Schroderus interprète une version en finnois de la chanson soviétique «Je t'aime, la vie!» (1956), déambulant en tenue de policier dans les rues vides d'Oulu (Nord) - où il officie. «Je voulais chanter quelque chose qui, pour moi, soulage vraiment mon propre cœur», explique Petrus Schroderus , ténor d'opéra et policier en poste dans cette ville située à environ 200 kilomètres au sud du cercle polaire.

Policier et ténor à l'Opéra national finlandais

La chanson promet que «la nuit se terminera, le matin viendra quand le jour nouveau et radieux arrivera» et offre ainsi «une sorte de réconfort», poursuit-il, notamment aux personnes seules et handicapées en ces temps de crise sanitaire. Moins de 24 heures après sa mise en ligne vendredi, le policier raconte avoir été «estomaqué» après avoir reçu des centaines de messages de remerciements des quatre coins du monde: d'Europe en Australie, de Russie aux États-Unis.