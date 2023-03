«Marvel Snap» : «Ce premier tournoi IRL en Europe, à Yverdon, a été impressionnant»

Le streamer français TheFishou explique comment il s’est imposé lors de la première compétition en présentiel du continent sur «Marvel Snap».

Le streamer lyonnais (à dr.) a gagné la finale face à Fireknights, visiblement heureux d’être arrivé jusqu’en finale. DR

Le streamer français The­Fishou, bien connu des fans de «Hearthstone» («HS»), a remporté le premier tournoi IRL (en présentiel) d’Europe sur «Marvel Snap», organisé à Yverdon-les-Bains par Exploria le 25 février dernier. Une deuxième édition est déjà agendée au 22 avril, au même endroit.

TheFishou, qu’as-tu pensé du tournoi d’Yverdon?

C’était le premier tournoi en présentiel sur «Marvel Snap» en Europe, vu que le mode compétitif a été implémenté récemment. Ç’a été une réussite. Je le place au niveau des gros tournois internationaux auxquels j’ai participé sur «HS», c’est impressionnant.

Qu’est-ce que ça change de jouer en présentiel?

Tout! On voit son adversaire en face, ses réactions, son langage corporel… Il y a l’ambiance et l’accumulation de fatigue, qui se fait plus ressentir en présentiel. J’ai aussi été très impressionné par l’excellent niveau des joueurs.

Comment t’es-tu imposé?

Je suis un joueur agressif, qui aime pousser mon adversaire dans ses derniers retranchements. Si j’estime avoir plus de 50% de chances de gagner, je snape. En demi-­finale et en finale, j’ai mal commencé, donnant 6 points à l’adversaire. Mené 2-6, j’ai été contraint de gagner trois fois d’affilée pour m’imposer. C’est grâce à mon expérience de ce type d’événements que j’ai réussi à rester concentré et à ne rien lâcher.

La façon de jouer est-elle différente en tournoi?

Vu que les decks des joueurs sont connus de tous, c’est plus difficile de surprendre son adversaire. Mais on peut créer la surprise avec certaines cartes qui en génèrent d’autres aléatoires (comme Agent 13 ou Agent Coulson). Il faut aussi savoir fuir si on a une mauvaise sortie, comme au poker.

Faut-il avoir toutes les cartes du jeu pour être compétitif?

Non. C’est un jeu free to play, et 98% des cartes sont faciles à récupérer si l’on joue régulièrement. On peut très bien être compétitif et s’imposer en tournoi sans les cartes rares (pools 4 et 5), donc sans payer, car toutes les cartes sont à peu près de même puissance.

Qu’est-ce qui fait le succès de ce jeu en général?

Un jeu de cartes classique nécessite la maîtrise d’un deck et du match-up. Mais sur «Marvel Snap» il faut sans cesse s’adapter en cours de partie, sans oublier tous les emplacements qui peuvent tout changer. Il faut donc être en mesure de réfléchir à de multiples combinaisons en moins de trente secondes, et parfois y aller à l’instinct!

Quel est ton regard sur la scène e-sport de «HS»?

Malheureusement, c’est la fin de l’e-sport officiel sur «HS». Il y aura toutefois toujours des tournois communautaires, auxquels je participerai, et je continuerai à créer du contenu sur ce jeu. Mes deux principaux jeux compétitifs en 2023 seront donc «HS Battleground» et «Marvel Snap».

Quelles sont les particularités de tes streams?

Je mets en avant la pédagogie, en prenant le temps d’expliquer les différents concepts et en interagissant avec le chat, tout en axant sur le tryhard. Le tout avec humour, pour proposer des moments sympas.