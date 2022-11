Les prix Swiss Live Talents décernés à Fribourg

Après avoir fait vibrer Berne en 2019 , c’est à Fribourg, à Fri-Son et au Nouveau Monde, les 18 et 19 novembre, que le Swiss Live Talents Music Marathon verra une vingtaine de groupes et artistes suisses se déchaîner derrière ses instruments dans l’espoir de décrocher un prix. On rappellera que la particularité de ce tremplin bisannuel, lancé en 2013, est de couronner les musiciens aux meilleures prestations scéniques. Pas moins de 800 candidatures ont été examinées par des pros de la scène helvétique. Les sélectionnées se défieront dans sept catégories distinctes (Best Live Act, Best Emerging Talent, National Language, Electro Dance, Urban Hip-Hop Groove Reggae, Pop Rock Indie Folk Songwriting et Rock Metal).

Lors de la dernière édition en date, Muthoni Drummer Queen avait été l’un des rares talents romands à séduire le jury, composé de représentants de festivals, d’agents et de journalistes nationaux et internationaux. Le groupe, formé par la rappeuse kényane Muthoni Ndonga et les producteurs neuchâtelois Hook et morgien GR!, avait remporté l’Urban-hip-hop-groove Award. «Ce prix t’offre une reconnaissance qui est vraiment cool dans le milieu et auprès des professionnels de la musique», se souvient Hook. Il avertit toutefois que «ce n’est pas pour autant que Sony Music débarquera pour te faire signer un contrat ou que tu pourras jouer à l’Arena de Genève». L’artiste sait de quoi il parle. Il avait également été couronné aux Swiss Live Talents avec Murmures Barbares en 2015. «Cette récompense est un superoutil de travail qui donne du poids et de la crédibilité à ta formation. Ensuite, c’est à toi de la mettre en avant, de l’utiliser à bon escient. Ce n’est pas parce que tu as reçu un marteau que tu as une maison. En revanche il t’aidera à la construire», illustre-t-il.