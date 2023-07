Ethan Bortnick au Montreux Jazz, ce prodige à l’oreille absolue

Ethan Bortnick impressionne par sa virtuosité derrière son clavier. Il faut dire que le garçon de 22 ans a l’oreille absolue, ce don inné qui permet de reconnaître les notes, de les mémoriser et de pouvoir les rejouer. Certains spécialistes estiment que l’oreille absolue peut se comparer à un second langage après la langue maternelle. Ethan s’est découvert cette faculté alors qu’il était gosse. Ses parents, eux, s’en sont rendu compte quand ils l’ont entendu jouer du Mozart sur un piano en jouet.

Depuis lors, les choses se sont enchaînées entre les plus grands plateaux TV américains, chez Oprah Winfrey au «Tonight Show» en passant par «Good Morning America». En 2010, alors âgé de 9 ans, Ethan est même entré au Livre Guinness des records pour être le plus jeune musicien solo à faire une tournée. Dès 2019, le jeune homme a commencé à publier des titres, très pop et toujours au piano, qu’il a lui-même composé. Son premier EP, «Harmonic Minor», est sorti en 2020. Dès lors, et alors en pleine pandémie, c’est sur les réseaux sociaux qu’Ethan s’est fait un nom avec ses vidéos où il surprend – et bluffe – les internautes avec ses capacités. Le récent single «Engravings», qui donne dans une pop sombre à la Billie Eilish, a été écouté près de 50 millions de fois sur Spotify.