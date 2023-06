Ce projet d’Apple va plaire aux clients, pas aux accessoiristes

Les jours pourraient être comptés pour les coques de protection pour iPhone. Apple, fabricant du célèbre smartphone, s’est vu accorder par l’United States Patent and Trademark Office un brevet qui pourrait les rendre inutiles. Il vise à augmenter la solidité de ses futurs appareils grâce à un châssis beaucoup plus robuste aux chocs et aux rayures. L’invention porte sur un châssis quasi indestructible fabriqué à partir de «composites spatiaux». Apple, qui a récemment dévoilé des nouveautés logicielles et matérielles à la WWDC, fait référence à l’incorporation de plusieurs matériaux, comme le métal, la céramique et le plastique, l’idée étant de combiner leurs différentes propriétés et avantages.