Des livraisons grâce au multihub – Ce projet devrait soulager votre conscience

Les livreurs assurent un service rapide, mais causent dans un même temps du bruit, des embouteillages et de la pollution via leurs gaz d’échappement.

Est-ce que, pendant la pandémie, vous avez également apprécié le fait de commander des produits en ligne et de vous les faire livrer à la maison? Si c’est effectivement le cas, sachez que vous n’êtes pas seul. Stimulé par la crise du Covid, le commerce électronique a connu un essor incroyable ces dernières années. Et celui-ci ne devrait pas s’essouffler de sitôt, même quand la pandémie sera derrière nous. Selon l’Office fédéral du développement territorial, le volume des colis devrait encore augmenter de 75% d’ici à 2040 et le transport de marchandises croître dans la foulée de 37%.