États-Unis : «Ce putain de puma a traîné mon chien hors de la maison»

Rebecca Kracker n’est pas près d’oublier cette soirée du 28 novembre. La Californienne domiciliée à Santa Rosa avait laissé sa porte-fenêtre ouverte et était en train de jouer avec deux de ses chiens quand elle a entendu un bruit inquiétant. Sherman, un autre de ses chiens, s’était soudainement mis à glapir et à grogner. «Je me suis rendue vers la cuisine et j’ai eu l’impression qu’il avait des convulsions. Pensant qu’il était victime d’une crise, je me suis précipitée vers lui pour le stabiliser», raconte l’Américaine sur Facebook .

Rebecca a rapidement compris que le problème était tout autre: «Un puma était en train de le traîner hors de la maison par la nuque!», écrit-elle. Complètement paniquée, la Californienne a fermé en catastrophe sa porte-fenêtre et appelé son cousin, qui lui a conseillé de documenter l’incident. La gorge nouée et le corps tremblant, Rebecca s’est alors mise à filmer le calvaire vécu par son border collie, en attendant que des renforts n’arrivent. «Voilà mon chien gisant au sol, traîné hors de la maison par ce putain de puma», explique la Californienne dans sa vidéo.

Une femelle âgée de 16 ans

Environ dix minutes plus tard, un voisin est arrivé à la rescousse et a tiré en direction du puma, qui s’est enfui. À la grande surprise de sa propriétaire, le border collie a sursauté en entendant le coup de feu et a, lui aussi, pris la fuite. «Il n’a miraculeusement pas été blessé (…) Il est resté choqué et apathique pendant plusieurs heures», raconte Rebecca. L’Américaine a alerté le garde-faune, qui lui a expliqué qu’il ne pouvait rien faire, étant donné que l’animal ne représentait plus une menace pour son chien. Deux jours après, le puma est revenu sur la propriété de Rebecca et a tué deux de ses chèvres.