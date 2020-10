Suisse : Ce qu’Alain Berset pourrait annoncer ce mercredi

La semaine dernière, le conseiller fédéral a promis de nouvelles mesures ce mercredi dans la lutte contre le coronavirus. Le port du masque partout dans l’espace public deviendra sans doute obligatoire.

La pandémie de coronavirus ne montre aucun signe d’essoufflement en Suisse. Au point que les experts de la Confédération ont appelé mardi la population à réduire ses contacts pour freiner le virus, faute de quoi les hôpitaux ne pourront plus faire face. Du coup, le Conseil fédéral, comme Alain Berset l’a annoncé mercredi, doit se prononcer cet après-midi sur un nouveau train de mesures pour endiguer la pandémie. Mardi matin, le Blick a dévoilé sur son site internet le projet du Fribourgeois. Voici les principales mesures qui nous attendent:

Le port du masque sera obligatoire dans tous l’espace public, y compris à l’extérieur, partout où la distance sociale de 1m50 ne pourra pas être respectée. Pas besoin de le porter en revanche en campagne ou en forêt. Tous les bars et restaurants fermeront à 22h, comme en Valais. Les discothèques et autres lieux de danse restent fermés.

Les matchs de foot et de hockey se joueront à huis-clos ou avec très peu de spectateurs. Les manifestations culturelles et spectacles seront supprimés.

Le nombre de participants dans le cadre privé ne pourra pas dépasser 10 personnes. Les manifestations publiques, elles, n’auront pas droit à plus de 25 participants, voire 20 et même 10. Enfin, le home-office sera vivement recommandé partout où il est possible.