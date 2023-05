Economie: Ce que coûterait un nouveau jour férié national en Suisse

Un jour férié pourrait coûter entre 300 et 600 millions de francs par an, selon la presse.

Le journal a tenu en effet un «carnet du lait» pour en avoir le cœur net. Ainsi les employés à plein temps en Suisse travaillent en moyenne environ 230 jours par an. Si un nouveau jour férié est ajouté, les heures de travail diminueront donc de 0,4 à 0,5%. Si on les rapporte à la production économique totale de la Suisse, soit 800 milliards de francs par an, cela signifierait une perte de 3 à 4 milliards de francs par année, a-t-elle estimé.

Les loisirs gagnants

Mais ce n’est pas la réalité, souligne la NZZ. En effet, d’une part de nombreuses entreprises peuvent très bien faire travailler un peu plus leurs employés avant ou après ce jour férié. Et d’autre part, de nombreuses personnes n’auront pas forcément congé ce jour-là, notamment dans les hôpitaux, les transports, la presse, etc. En outre, qui dit jour férié, dit jour de loisirs en plus. Ce qui fait que les restos, les cinés, les transports, le secteur du tourisme, etc. engrangeront eux des rentrées supplémentaires.