«Paradis fiscal» dénoncé par le président américain - «Ce que dit Joe Biden de la Suisse est totalement absurde»

«De nombreuses entreprises évitent les impôts en passant par des paradis fiscaux comme la Suisse, les Bermudes et les îles Cayman.» Cette déclaration de Joe Biden, datant de mercredi soir, a eu l’effet d’un petit tremblement de terre. Le président américain a notamment milité pour vaste taxation des entreprises tout comme l’abolition de paradis fiscaux. Les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé à fuser. Un des points largement critiqués est le fait que Joe Biden est originaire du Delaware, également considéré comme paradis fiscal. Un internaute écrit ainsi sur Twitter: «Avec le Delaware, les Etats-Unis possèdent un des plus grands paradis fiscaux juste sous leur nez.»

Le Département fédéral des affaires étrangères s’est lui aussi montré peu satisfait des déclarations du président américain. «La Suisse estime que ces propos sont inappropriés et totalement dépassés», affirme ainsi la porte-parole Isabelle Rösch, contactée par «20 Minuten». En introduisant la réforme fiscal et de l’AVS 2019, la Suisse a aboli tous les modèles fiscaux critiqués par l’OCDE, dont font aussi partie les Etats-Unis, et les a remplacés par des règles compatibles au niveau international.» Et d’ajouter: «Le Ministre des finances Ueli Maurer va le faire savoir à son homologue Janet Yellen lors de la prochaine occasion.»