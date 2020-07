La Côte

«Ce que j’ai fait était extrêmement grave et dangereux. J’en suis navré»

En 2018, un jeune homme avait multiplié les infractions à la loi sur la circulation routière, allant jusqu’à rouler à 205 km/h en moto sur un tronçon limité à 80, au col du Marchairuz (VD). Il vient d’écoper de deux ans de prison avec sursis.

Conduite d’automobiles et de motocycles sans permis, non-respect du code de la route et multiples excès de vitesse au guidon de sa moto figurent parmi les infractions du vingtenaire.

«Il prenait la route pour un circuit, il s’y est défoulé et a gravement mis en danger toutes les personnes qui le croisaient. Heureusement, il n’y a eu ni accident, ni blessé», a commenté la procureure Sophie Rodieux. En 2018 et durant près d’une année, un jeune homme, âgé 21 ans au moment des faits, a multiplié les infractions à la loi sur la circulation routière. Au guidon de sa moto, il avait été jusqu’à circuler sur le col du Marchairuz (VD) à une vitesse de 205 km/h, sur un tronçon limité à 80, rapporte « La Côte ».

Mardi, les juges nyonnais l’ont condamné à deux ans de prison avec sursis pendant cinq ans. La peine est subordonnée à la poursuite de son traitement psychothérapeutique. «Avec le recul, je réalise que j’aurais pu tuer quelqu’un. Ce que j’ai fait était extrêmement grave et dangereux. J’en suis navré», a affirmé le jeune homme, qui jure s’être rangé des voitures et avoir retrouvé une stabilité tant affective que professionnelle. Les juges ont fait preuve de clémence à son égard, tenant compte de sa prise de conscience, de ses regrets, de son évolution positive depuis les faits et de sa situation personnelle. A l’âge de 6 ans, il a vu sa mère mourir sous ses yeux, sous les coups de son propre père.