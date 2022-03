Dix ans après l’Accident de car à Sierre (VS) – «Ce que j’ai vu et entendu dans le tunnel, je vais le garder pour moi»

L’heure est au recueillement. «Ce que j’ai vu et entendu dans le tunnel, je vais le garder pour moi… Je ne peux rien effacer et rien ne s’estompe, mais j’ai appris à vivre avec», confie Reynold Favre. Il y a 10 ans, il était le commandant des sapeurs-pompiers de Sierre (VS), en première ligne pour porter secours aux victimes de l’accident de car survenu dans le tunnel de l'autoroute A9 , le 13 mars 2012, vers 21h.

Le véhicule transportait deux classes des villes flamandes de Lommel et d'Heverlee (B) après des vacances de neige passées à St-Luc, dans le Val d'Anniviers. Ce soir-là, 28 personnes ont perdu la vie, dont 22 enfants d’une douzaine d’années. «Une bonne partie des sauveteurs avaient des enfants du même âge. On ne peut pas éviter de faire un transfert», explique celui qui a eu de la peine à prendre de la distance dans l’exercice de son métier.

«On ne pouvait pas faire des miracles»

Parmi les 24 jeunes belges qui ont survécu au drame, certains ont repris contact avec l’ancien commandant via les réseaux sociaux. «On se dit bonjour de temps en temps. Mais on ne parle pas de l’accident. Ils savent qu’ils peuvent m’en parler, mais ce n’est pas moi qui vais les questionner là-dessus. Je ne veux pas réveiller certaines douleurs…», partage Reynold Favre.

En parler pour aller mieux

Quelques jours après le drame, avant de partir pour les cérémonies organisées en Belgique, il se souvient avoir tendu le numéro d’ un psychologue à ses collègues en leur disant que «demander de l’aide n’était pas un aveu de faiblesse». Un an plus tard, il a lui-même apprécié sa longue discussion avec un spécialiste lors de l'inauguration en Belgique d’un monument dédié à la mémoire des victimes.

Donner des conférences en lien avec cet accident en France, en Allemagne et même au Canada l’ont également aidé à vivre avec ce dont il a été témoin. Un an après le drame, lui et les autres piliers de cette intervention ont été décorés par la Belgique. «C’était secondaire… Le plus important, c’est qu’on ait fait notre travail», conclut-il, après 25 ans passés au service du feu.