Coupe du monde: Ce que la Suisse doit retenir de Brésil-Serbie

1. Toucher au Brésil, oui, mais attention

2. Une Serbie conquérante en exemple. Et à craindre

Cela dit, la première mi-temps serbe a montré qu’il est possible de rentrer dans Neymar et ses partenaires de la bonne façon. Dragan Stojkovic a demandé à ses poulains d’oser aller gêner le Brésil haut, jusqu’à occuper en nombre le camp adverse à la récupération. L’opération a été couronnée de succès, avant qu’un autre match ne s’ouvre après la pause. Ce qui livre un double enseignement pour l’équipe de Suisse. D’abord que la passivité sans ballon ne semble pas être la clef pour déranger les Brésiliens. Ensuite qu’il faut s’attendre à un dernier match de poules face à une Serbie conquérante, à l’image de ce qu’elle avait montré en 2018.

3. Accepter le rôle de l’ombre

C’est dans son ADN, le Brésil attire la curiosité. Lundi, on trouvera quelques centaines de fans suisses, en plus de pas mal d’écrans allumés de Genève à Schaffhouse. Les autres auront les yeux rivés sur ce match pour voir Neymar (s’il n’est pas blessé) tenter des roulettes, Richarlison s’envoler comme sur son retourné de jeudi, Vinicius Junior enrhumer ses vis-à-vis dans son couloir. Bref, pour observer la Seleçao donner vie aux gestes les plus improbables. Il faut être prête pour la troupe de Murat Yakin à entendre et à vivre avec les hourras de la foule à la moindre projection brésilienne. Ça peut faire du bruit, ça peut être impressionnant, mais ce n’est pas négociable.