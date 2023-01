Diplomatie : Ce que les partis attendent de la Suisse à l’ONU

S’abstenir de voter pour l’UDC

Et il fallait s’y attendre: leurs attentes sont diamétralement opposées. Du côté de l’UDC, on redoute les conséquences négatives pour la réputation de la Suisse. Ce siège à l’ONU «menace la crédibilité de notre neutralité», estime son président Marco Chiesa. Du coup, il attend une retenue extrême de la part des représentants suisses qui devraient, selon lui, carrément s’abstenir de voter.

Optimisme mais doutes quand même

Au Centre, on estime aussi que la Suisse, en tant que bâtisseuse de ponts, doit apporter sa contribution à la sécurité de la paix dans le monde et représenter ses valeurs au Conseil de sécurité. Mais son président Gerhard Pfister, souhaite que le Parlement soit impliqué dans les décisions car il a de gros doutes sur les compétences du DFAE, tacle-t-il dans le Tagi. Chez les Vert’libéraux, on se montre résolument optimiste. La Suisse saura faire face aux pressions, selon son président Jürg Grossen. Et ce siège donnera plus de poids à notre pays sur la scène internationale.