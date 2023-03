bonnes manières: Voici ce que pensent les serveurs des clients

Des clients qui ne préviennent pas qu’ils auront deux heures de retard ou qui oublient d’indiquer le nombre d’enfants présents lors de la réservation: voici quelques-unes des mésaventures que peut rencontrer le personnel de restaurant. Certains serveurs ont décidé de partager leurs mauvaises expériences sur TikTok. Le hashtag «serverlife» (vie de serveur) cumule près de 6,7 milliards de vues. «Ce qui m’encourage le plus, c’est quand je reçois un message ou un commentaire de quelqu’un qui ne travaille pas dans le secteur de la restauration et que cette personne me dit qu’elle n’y avait jamais pensé auparavant et que cela changera désormais son comportement au restaurant», explique Darron Cardosa, alias «The Bitchy Waiter», au magazine culinaire américain «Food and Wine». Voici donc ce que pensent les serveurs de leur clientèle.