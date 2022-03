Guerre en Ukraine : Ce que l’on sait de la situation à Tchernobyl, privé d’électricité

L’alimentation électrique du site de l’ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl a été coupée ce mercredi. Le point sur la situation.

La situation serait en revanche bien plus grave si ce scénario se produisait dans l’une des quatre centrales en activité du pays.

Que s’est-il passé?

Des générateurs diesel de secours ont pris le relais et «seront en mesure d’assurer l’activité vitale du site pendant un maximum de 48 heures», a rapporté le régulateur. «Après cela, les systèmes de refroidissement du combustible entreposé vont s’arrêter», a averti le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

La centrale de Tchernobyl, lieu de la pire catastrophe nucléaire civile de l’histoire en 1986, comprend des réacteurs qui ont été déclassés, dont le numéro 4 recouvert d’un sarcophage, et des dépôts de déchets radioactifs. Les communications téléphoniques sont par ailleurs interrompues sur le site, où sont bloqués depuis le 24 février plus de 200 techniciens et gardiens. Ils opèrent désormais sous commandement russe.