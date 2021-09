Netflix : Ce que l’on sait du docu sur Michael Schumacher

Sobrement intitulé «Schumacher» et réalisé avec le soutien de sa famille, le film promet de retracer la vie et la carrière du pilote de Formule 1.

Que l’on soit fan de courses automobiles ou non, impossible de passer à côté du docu de Netflix, disponible dès le 15 septembre 2021. Nous avons demandé à la plateforme de pouvoir le regarder à l’avance pour en parler en connaissance de cause, en vain. D’autres y ont eu accès et voici ce que l’on peut attendre de «Schumacher».