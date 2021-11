Coronavirus : Ce que l’on sait du nouveau variant Omicron

Origines, mutations, efficacité des vaccins ou encore gravité de la maladie: le point sur les dernières informations concernant le variant du Covid-19 découvert en Afrique du Sud.

Des chercheurs sud-africains ont découvert un nouveau variant du coronavirus, Omicron , avec un nombre de mutations inhabituellement élevé et qui serait très transmissible, provoquant une panique mondiale et l’annulation de nombreux vols internationaux .

Origines

On ignore actuellement d’où provient ce variant, mais des chercheurs sud-africains ont été les premiers à annoncer cette découverte le 25 novembre. À cette date, des cas avaient été détectés à Hong Kong et au Botswana. Un jour plus tard, Israël et la Belgique ont suivi.

Mutations

Il présente «le plus grand nombre de mutations que nous ayons vues à ce jour», explique à l’AFP Mosa Moshabela, professeur et chargé de recherche et d’innovation à l’université du KwaZulu-Natal. «Certaines ont déjà été observées, comme dans le Delta et le Beta, d’autres nous sont inconnues (...) et nous ne savons pas comment cette combinaison de mutations se traduira».