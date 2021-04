Coronavirus : Le variant brésilien P1 et ses nombreuses inconnues

On ne connaît pour le moment pas grand-chose sur le nouveau variant brésilien P1, mais il inquiète fortement les autorités, qui ont déjà pris des mesures spécifiques. Tour d’horizon des informations à son sujet.

C’est à Manaus, une des villes les plus endeuillées du Brésil, que le variant a émergé.

Plus contagieux, le variant brésilien P1 reste encore mal connu, mais soulève de nombreuses inquiétudes, qui ont poussé le gouvernement français à suspendre les vols depuis et vers le Brésil jusqu’à nouvel ordre.

«Ces peurs sont justifiées, parce que le variant P1 est vraiment plus contagieux et il s’est répandu à grande vitesse au Brésil, qui est un pays immense, où la pandémie est totalement hors de contrôle», explique à l’AFP Natalia Pasternak, microbiologiste et directrice de l’Institut Questoes de Ciencia (Questions de science).