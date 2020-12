France : Ce que montre réellement cette photo d’un «policier en feu»

Un cliché réalisé samedi lors d’une manifestation à Paris semble montrer un gardien de la paix en proie aux flammes. Les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux, mais l’image est trompeuse.

L’image a marqué les esprits et provoqué une pluie de réactions outrées sur les réseaux sociaux. Prise samedi lors de la manifestation anti-loi sécurité globale à Paris, elle montre un groupe de policiers acculés par un Black bloc. Sur ce cliché réalisé par Anne-Christine Poujoulat, photographe de l’AFP, l’un des gardiens de la paix semble être en feu. Les réactions indignées de responsables politiques et de syndicats ont fusé sur Twitter, relate le Huffington Post .

«Terribles photos et notamment celle d’un policier en feu visé par ceux qui veulent détruire nos institutions», a notamment écrit le syndicat Officiers et Commissaires de police.

Or, comme le montrent des vidéos tournées à ce moment-là (voir ci-dessous) et le confirment des témoignages, cette photo est trompeuse. Sur ces images, on peut constater qu’un Black bloc lance un engin aux pieds des policiers et qu’il explose. Cependant, les flammes disparaissent immédiatement et ne semblent toucher personne. Ce qui n’enlève bien sûr rien à la violence de certaines attaques subies par les forces de l’ordre samedi.