Je m’en souviens comme si c'était hier. C’était peu avant 19 heures et j’étais debout dans le tram 8 à Zurich. Il était bondé et j’avais les bras chargés: je portais mon tapis de yoga, un sac de sport et mon sac à main. Soudain, j’ai senti une main sur mes fesses. Quand je me suis retournée, j’ai vu un homme âgé qui se tenait derrière moi, qui haussait les épaules en me disant: «Il n'y a pas de place, n'est-ce pas?» Je lui ai répondu: «Ça va pas, la tête?» Il est devenu agressif et m’a rétorqué: «Pauvre greluche, c'est de ta faute si tu prends autant de place!» Et là, je ne cite que la moins grave de ses invectives.