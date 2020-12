Les Suisses sont-ils satisfaits des mesures prises par la Confédération et les Cantons pour lutter contre la deuxième vague? C’est la question à laquelle s’est intéressé le dernier sondage en ligne de «20 minutes»/Tamedia. Il s’avère qu’une majorité du peuple approuve les décisions prises. Seuls 18% des personnes interrogées estiment qu’elles vont trop loin, tandis que 40% trouvent qu’elles sont adéquates. Et ils sont tout de même 41% à penser en revanche qu’elles ne vont pas assez loin.

Un coup d’œil sur la préférence politique des sondés montre que les sympathisants de l’UDC sont plus sceptiques que les autres à l’égard des mesures prises. Et c’est parmi les personnes plus proches des Verts et du PS qu’on prône des mesures plus strictes.