Affaire Jubillar : Ce que révèle l’enquête de personnalité du suspect

Dans un rapport rédigé par une experte, Cédric Jubillar est présenté comme «un homme «autoritaire, manipulateur et impulsif».

Cédric Jubillar continue de clamer qu’il n’a rien à voir dans la disparition de sa femme. AFP

Plus de deux ans après la disparition de Delphine Jubillar, le mystère plane toujours quant au sort réservé à l’infirmière alors âgée de 33 ans. Lors d’une reconstitution organisée en décembre au domicile familial, Cédric Jubillar n’a pas sourcillé, s’en tenant à la version qu’il a toujours présentée aux autorités. Incarcéré depuis juin 2021, le mari de la disparue multiplie les demandes de remise en liberté et ses avocats dénoncent un dossier vide. Les magistrats estiment toutefois que les éléments pesant contre Cédric Jubillar justifient son maintien en détention.

Le 22 décembre dernier, une intervenante sociojudiciaire a remis à la justice une enquête de personnalité de 35 pages. Ce document se fonde sur deux entretiens menés avec le suspect et sur une quarantaine de discussions avec des proches du trentenaire. Il ressort de ce travail de longue haleine un portrait sans concession de Cédric Jubillar, qui y est décrit comme un homme «autoritaire, manipulateur et impulsif», rapporte BFMTV.

Un ado «fourbe et narquois»

On apprend dans ce document que le suspect a vécu une enfance difficile. Sa mère n’avait que 15 ans quand elle lui a donné naissance et a privilégié sa vie d’adolescente à son rôle de mère. Plus tard, elle ne réagissait pas lorsque son mari violentait Cédric et aurait également laissé son père lui faire subir des attouchements. Décrit comme un enfant «docile et joyeux» par un couple qui l’a accueilli, Cédric Jubillar est toutefois devenu un adolescent «fourbe et narquois», qui consommait du cannabis.

Il entend ainsi «possiblement et illusoirement combler le manque d’amour qui génère un vide affectif chez lui», estime l’auteure de l’enquête. Cette enfance marquée par l’abandon et le rejet a pu provoquer chez le suspect des «atteintes narcissiques fortes et toujours non résolues». Après avoir éludé la question lors d’un premier entretien, Cédric Jubillar a reconnu ses problèmes financiers. Selon certains de ses proches, il était «prêt à tout» pour gagner de l’argent. D’autres ont cependant assuré que cet aspect-là ne le préoccupait pas.

Nombreuses disputes

Cette enquête souligne par ailleurs qu’au sein de son couple Cédric Jubillar était «très expansif, parfois infidèle et exubérant face à une épouse effacée». Delphine et son époux se disputaient souvent à propos de la consommation de cannabis de ce dernier et des travaux de leur maison qui n’avançaient pas. L’artisan plaquiste aurait très mal vécu la demande de divorce de sa femme, qu’il avait rencontrée à l’âge de 18 ans. Selon l’enquête, Cédric Jubillar était «déjà réfractaire aux ruptures amoureuses qu’il a subies alors qu’il était adolescent».

Le suspect est encore décrit comme un père «autoritaire», strict et parfois violent. En conclusion de son enquête, l’intervenante sociojudiciaire estime qu’il serait «souhaitable» que Cédric Jubillar bénéficie d’un suivi psychologique en prison.