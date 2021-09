Basketball : Ce que sera le quotidien d’un joueur NBA non vacciné

Plusieurs médias locaux se sont procuré le mémo de 65 pages envoyé mardi soir, aux 30 clubs, par la ligue nord-américaine.

Bradley Beal (Washington Wizards) fait partie, comme la star de Brooklyn Kyrie Irving, de la cinquantaine de joueurs qui ne sont pas vaccinés. USA TODAY Sports

Tests quotidiens, repas en solitaire, possibilités de sorties et interactions très limitées: la saison prochaine, les basketteurs non vaccinés devraient être soumis à des protocoles anti-Covid très contraignants que la NBA tente de finaliser, en accord avec le syndicat des joueurs (NBPA).

Le mémo de quelque 65 pages, que se sont procuré plusieurs médias locaux, a été envoyé mardi soir aux 30 clubs par la ligue nord-américaine. Et les restrictions, pour beaucoup identiques à celles imposées la saison passée, avant que le vaccin ne soit disponible, s’annoncent strictes pour les réfractaires, qui représentent actuellement 10% du contingent.

Ils devront ainsi se soumettre à des tests quotidiens, lors des jours d’entraînement, de voyage et de match, contrairement aux vaccinés et au personnel dit «de niveau 1» tenu de l’être, à savoir les entraîneurs et toute autre personne travaillant régulièrement à moins de 4,5 m des joueurs et des arbitres.

Les joueurs et personnels vaccinés ne seront testés que s’ils présentent des symptômes, s’ils sont cas contact ou si un membre du personnel médical de l’équipe ou un médecin de la ligue l’exige.

Par ailleurs, il sera interdit aux non vaccinés de manger dans la même pièce qu’un autre joueur ou qu’un membre du personnel «de niveau 1» et ils devront se tenir à au moins deux mètres de toute autre personne. Ils se verront attribuer un casier aussi éloigné que possible de ceux des autres joueurs.

Des exceptions

Les équipes ont également reçu pour instruction d’éviter que les non vaccinés soient assis côte à côte. Ces derniers devront rester chez eux les jours de match à domicile et à l’hôtel de l’équipe lors de ceux à l’extérieur. Les seules exceptions concernent les activités de l’équipe et d’autres dites essentielles, comme faire les courses ou emmener ses enfants à l’école.

Par ailleurs, les non vaccinés ne seront pas autorisés à se rendre dans des restaurants, bars, discothèques, lieux de divertissement ou de grands rassemblements en intérieur. Hormis les membres de leur famille, ils ne pourront avoir d’interactions qu’avec un «nombre limité de proches» lesquels devront être testés au préalable.

S’ils sont cas contact, ils devront rester en quarantaine pendant sept jours. Les vaccinés eux ne seront pas soumis à une isolation, sauf en cas de «circonstance inhabituelle», mais ils devront se soumettre à un test rapide quotidien les sept jours suivants.

Masque obligatoire

Mesure commune à tout le monde, le port du masque sera obligatoire à tout moment dans les installations des clubs (vestiaires, salles de musculation, d’entraînement, de soins), y compris sur le banc de touche pendant les matches. Idem en voyage avec l’équipe, sauf dans sa chambre d’hôtel, le tout en vertu des réglementations locales ou de l’Etat. Ainsi les non vaccinés d’un club américain ne pourront pas se rendre au Canada pour se mesurer aux Toronto Raptors.

Les entraîneurs en chef ne seront nullement obligés d’être masqués pendant les matches, tout comme les joueurs – évidemment – quand ils jouent.

Une cinquantaine de joueurs dont les stars Kyrie Irving (Brooklyn) et Bradley Beal (Washington) ne sont pas vaccinés. Si le second, après s’être ouvertement dit réfractaire la veille, a rétropédalé mardi, en disant qu’il pouvait «envisager» de l’être, le premier entretient un secret de Polichinelle le concernant.

LeBron James vacciné LeBron James, la superstar des Los Angeles Lakers, s’est fait vacciner contre le Covid-19 mais refuse d’encourager qui que ce soit à faire comme lui. «Je ne peux parler qu’en mon nom. Chacun a le choix de faire ce qu’il pense être bon pour lui et sa famille. Je reconnais que j’étais très sceptique, mais après avoir fait mes propres recherches, j’ai pensé que c’était le mieux pour moi, ma famille et mes amis. C’est pourquoi j’ai décidé de le faire», a-t-il dit lors du «Media Day» des Angelinos. C’est la première fois que James s’exprime publiquement sur son choix. Plus tôt cette année, il avait à plusieurs reprises refusé de dire s’il se ferait vacciner ou pas, arguant que cela appartenait à la sphère privée.