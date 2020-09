Macron fustige un journaliste : «Ce que vous avez fait est irresponsable»

Mécontent à la suite d’un article, Emmanuel Macron s'est emporté mardi soir, au Liban, contre le journaliste du «Figaro» Georges Malbrunot. La vidéo a été largement commentée...

Sur des images filmées par LCI, on voit Emmanuel Macron interpeller avec colère le journaliste, à l'issue de la conférence de presse de fin de sa visite à Beyrouth, marquée par de longues heures de discussion avec les dirigeants libanais sur la formation d'un «gouvernement de mission».

«Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés et grave d'un point de vue déontologique», poursuit Emmanuel Macron en haussant le ton. «Vous m'avez toujours entendu défendre les journalistes, je le ferai toujours. Mais je vous parle avec franchise, ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin».