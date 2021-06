Chauffage renouvelable - Ce que vous devez absolument savoir sur les pompes à chaleur – Partie 1

L’avenir appartient à la pompe à chaleur. Toute personne qui remplace son ancien système de chauffage au fioul par une installation similaire pense à court terme et atteste d’une faible conscience environnementale.

En Suisse, la technique du bâtiment est responsable d’un quart des émissions de CO 2 . Les

systèmes de chauffage purement électriques et fossiles sont tout particulièrement incriminés.

Celui qui remplace aujourd’hui un vieux chauffage au mazout par un nouveau se montre donc

non seulement peu soucieux de l’environnement, mais également pas très clairvoyant, car les

pompes à chaleur font partie des technologies qui ont les coûts annuels les moins élevés.https://www.chauffezrenouvelable.ch/calculateurdescouts.