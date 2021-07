Chauffage renouvelable - Ce que vous devez absolument savoir sur les pompes à chaleur – Partie 2

Les pompes à chaleur sont particulièrement intéressantes quand elles sont combinées avec des installations solaires. Getty Images/iStockphoto

Les pompes à chaleur font partie des technologies les plus prometteuses en matière de chauffage renouvelable. Si le rôle du chauffage à distance est de plus en plus important dans les villes, les pompes à chaleur sont particulièrement adaptées aux zones rurales.

Dans la première partie de cette série spéciale, vous avez pu lire comment faire la différence entre les trois systèmes de pompe à chaleur, où se trouvent les principaux pièges à éviter durant l’étape de planification et ce qu’il en est des permis de construire.

Dans cette seconde partie, vous découvrirez où et comment les pompes à chaleur sont subventionnées, ce que vous devriez prévoir afin de les combiner avec un système solaire, et bien plus encore.

6. Les pompes à chaleur sont-elles bruyantes et quel est le meilleur endroit pour les installer?

Les pompes à chaleur sont silencieuses. Après, tout dépend de votre sensibilité au bruit, car celle-ci varie beaucoup d’une personne à l’autre. Plus il fait frisquet, plus les gens sont susceptibles d’entendre la pompe à chaleur. Le lieu d’installation doit donc être choisi avec soin. La faire poser sous la fenêtre d’une chambre à coucher n’est par exemple pas une très bonne idée.

7. Les pompes à chaleur nécessitent-elles un raccordement électrique particulier?

Elles ont besoin de trois prises de 400 volts et 16 ampères. Ces prises sont standards dans la plupart des bâtiments.

8. Les systèmes de chauffage existants, comme les radiateurs, doivent-ils être remplacés?

Les pompes à chaleur actuelles chauffent l’eau jusqu’à 75 °C. De fait, les anciens radiateurs peuvent sans problème être utilisés.

9. Quand est-ce que cela vaut la peine de remplacer les radiateurs?

Les anciens systèmes monotubes, dans lesquels l’eau de chauffage passe par un seul système de tuyaux du début à la fin, nécessitent une température de départ élevée et consomment donc plus d’électricité. Leur changement peut donc s’avérer utile. Plus les radiateurs sont grands, plus les pompes à chaleur sont efficaces. À noter que le remplacement des radiateurs est également possible dans un second temps.

10. À quoi doit-on faire attention si l’on installe en même temps un système solaire sur le toit?

Une planification précoce et le choix du bon onduleur, qui convertit le courant alternatif en courant continu, sont cruciaux. Il faut également opter pour un réservoir d’eau chaude suffisamment grand. Souvent, la pompe à chaleur est installée en premier, suivie ensuite par le système photovoltaïque.

1 / 4 Bien que les pompes à chaleur soient silencieuses, elles ne doivent pas être installées sous la fenêtre de la chambre à coucher. Stiebel Eltron La pompe à chaleur géothermique est très efficace. Et avec un système de chauffage au sol, les pièces peuvent également être refroidies. Stiebel Eltron Les pompes à chaleur eau/eau sont envisageables dans les endroits où la chaleur peut être extraite de l’eau souterraine. Elles doivent être entretenues environ tous les cinq ans. Stiebel Eltron

11. Les pompes à chaleur peuvent-elles aussi assurer le refroidissement?

Grâce aux pompes à chaleur, la température peut être réduite jusqu’à trois degrés. La condition préalable, toutefois, est d’avoir un système de chauffage au sol. Cette solution est particulièrement intéressante lorsqu’elle est combinée à un système photovoltaïque.

12. Est-ce que l’intérieur d’une maison reste chaud quand la température extérieure est de -20 °C?

Les systèmes de chauffage par pompe à chaleur sont conçus pour des températures allant jusqu’à -9 °C sur le Plateau. À -20 °C, la pompe à chaleur continue de fonctionner, mais si des températures aussi basses perdurent, il faudra s’attendre à des pertes. Cela dit, il en est de même pour les systèmes de chauffage au fioul.

13. Quelle est la durée de vie d’une pompe à chaleur?

Bien que des pompes à chaleur vieilles de quarante ans soient encore aujourd’hui en service, leur durée de vie moyenne se situe autour de vingt ans.

14. À quelle fréquence doit-elle être entretenue?

L’entretien d’une pompe à chaleur sise à l’intérieur intervient tous les cinq ans. Pour une installation air/air située à l’extérieur, le cycle de maintenance devra être programmé environ tous les deux ans, en raison des feuilles et des débris. Les chauffages au fioul doivent être entretenus encore plus souvent.

15. Qu’en est-il des coûts et des subventions?

Comme chaque installation est différente, il n’est pas possible d’articuler un montant précis. Les coûts d’investissement sont plus élevés que pour le chauffage au fioul, mais, en raison du faible prix de l’électricité et de l’absence de combustible, une pompe à chaleur est amortie après 10 à 15 ans d’utilisation. Le calculateur de coûts de chauffage que l’on trouve sur erneuerbarheizen.ch propose une comparaison entre les différents systèmes de chauffage.

Les cantons et les communes subventionnent l’installation. Le site web de Stiebel Eltron vous renseignera sur les contributions cantonales que l’on peut espérer obtenir. Parallèlement, les banques proposent également des solutions pour le financement des pompes à chaleur.