Mobilité électrique – Ce que vous devez savoir sur la recharge des voitures électriques – partie 1

En Suisse, c’est à la maison ou au travail que les voitures électriques sont le plus souvent rechargées, avec du 11 kilowatts. Polestar

Les voitures électriques connaissent un réel essor: en 2020, 8,23% des nouvelles voitures immatriculées en Suisse étaient des véhicules purement électriques. En 2021, cette proportion a atteint 13,32%, et même 14,71% en février 2022.

Les nouveaux propriétaires de voiture électrique sont toutefois confrontés à des questions: dois-je prendre mon propre câble de recharge? Avoir un adaptateur avec moi? À partir de quel moment cela vaut-il la peine d’installer sa propre station de recharge? En compagnie de Peter Arnet, expert en mobilité chez BKW Energie (les Forces motrices bernoises) et responsable de BKW Smart Energy & Mobility, nous répondons aux principales questions concernant la recharge des voitures électriques. Première partie.

1 - Quels sont les différents types de stations de recharge?

On distingue les stations à courant alternatif (AC), plus lentes, et celles à courant continu (DC), plus rapides. La plupart des voitures électriques peuvent être rechargées sur les deux types de stations.

2 - Où se trouvent les stations de recharge?

Les stations de recharge AC sont placées partout où on a le temps de charger, à savoir à la maison, chez un employeur ou devant un centre commercial. Les stations de recharge DC, donc rapides, se trouvent surtout sur les autoroutes ou à proximité de celles-ci.

3 - À quelle vitesse peut-on charger sa voiture?

Aujourd’hui, les stations AC chargent en moyenne à une puissance de 11 kilowatts (kW) – ce qui correspond à environ 50 kilomètres d’autonomie par heure de charge. Les stations de recharge rapide, elles, fournissent une puissance oscillant entre 50 et 350 kW. Les charges les plus rapides permettent à une batterie d’être remplie à 80% en 15 minutes. L’objectif de l’industrie automobile est de disposer de stations de recharge de l’ordre du mégawatt, capables d’atteindre la même charge de 80% en seulement 5 minutes.

4 - Quelle distance peut parcourir une voiture électrique dont la batterie est entièrement chargée?

Les modèles récents réalisent en moyenne 300 km. Des voitures atteignant 1000 km ont déjà été annoncées.

5 - Est-ce que toutes les voitures électriques se rechargent à la même vitesse?

Non, les véhicules ont des batteries et des systèmes de gestion d’énergie différents. Les modèles qui se rechargent le plus rapidement le font à une puissance de 250 à 300 kW. Une voiture qui ne consomme que 80 kilowatts ne se chargera en revanche pas plus vite sur une station de 350 kW.

6 - Doit-on avoir son propre câble de recharge?

Les stations de recharge DC sont généralement équipées de câbles, dont certains sont refroidis par liquide. Quant aux stations de recharge AC, elles disposent souvent d’un câble, mais ce n’est pas systématique. Il est donc recommandé d’avoir le sien pour la recharge AC.

7 - Y a-t-il différentes prises?

Actuellement, la plupart des voitures n’utilise plus que la fiche de type 2 pour la recharge AC lente et la fiche CCS pour la recharge rapide. Toutes deux s’adaptent à la prise présente sur chaque voiture électrique moderne.

8 - Quand avez-vous besoin d’un adaptateur?

Si vous voulez recharger votre voiture sur une prise de courant traditionnelle, vous aurez besoin d’un adaptateur. Cette méthode de chargement n’est toutefois recommandée qu’en cas d’urgence. Dans les pays où il y a peu de stations de recharge, il peut s’avérer utile de se munir d’un adaptateur.

9 - À partir de quel moment cela vaut la peine d’installer sa propre station de recharge?

Dès le premier jour, car les prises de courant normales ne permettent qu’une charge maximale d’une heure, alors qu’une voiture électrique tire sa pleine charge après plusieurs heures.

10 - De quoi a-t-on besoin pour installer sa propre station de recharge?