Mobilité électrique – Ce que vous devez savoir sur la recharge des voitures électriques – partie 2

Remplir son réservoir de carburant quand il est vide représentera bientôt un geste du passé. Les propriétaires de voitures électriques sont en effet de plus en plus nombreux. Ils alimentent généralement leur voiture plus souvent et moins rapidement. Mais où et à quel moment recharger au meilleur prix? Est-ce bien de vider complètement la batterie? Comment recharger correctement sa voiture électrique? Grâce au concours de Peter Arnet, expert en mobilité chez BKW Energie (les Forces motrices bernoises) et responsable de BKW Smart Energy & Mobility, nous répondons aux principales questions concernant la recharge des voitures électriques. Second volet.

1 - Où la recharge coûte-t-elle le moins cher?

À la maison ou au travail. Mais plus on souhaite charger vite, plus c’est coûteux. Ici, c’est le modèle de prix qui fait la différence: les constructeurs automobiles exploitent leurs propres réseaux et proposent des abonnements différents. Celui qui recharge sur un réseau étranger avec un tel abonnement paie rapidement des frais d’itinérance considérables. Par ailleurs, des fournisseurs de réseaux comme Green Motion, Move ou Swisscharge exploitent leurs propres réseaux. Tous ont des tarifs distincts.

La Zurich Assurance est un nouvel acteur sur ce marché. Son réseau «Z Volt» propose des prix uniques à toutes les stations de recharge: 49 centimes par kWh pour ses assurés, 55 centimes pour les non-clients. «Ce sont de très bons prix», affirme Peter Arnet.

2 - Quand la charge est-elle la moins onéreuse?

Une charge lente sur sa propre station AC est plus rentable si elle est effectuée de nuit, car les tarifs nocturnes restent plus avantageux. Il est d’ailleurs possible de programmer sa voiture électrique pour qu’elle se charge au meilleur moment. «Le modèle tarifaire va changer», déclare toutefois Peter Arnet. La raison? Un besoin accru en électricité la nuit et une alimentation supplémentaire pendant la journée par le biais des installations solaires. En revanche, pour la charge rapide DC, le moment n’a aucune importance.

3 - À quelle fréquence doit-on charger?

Contrairement aux voitures à essence qui possèdent un réservoir, leurs pendants électriques sont rechargés lorsqu’ils sont stationnés quelque part – à la maison, au travail ou durant une séance de shopping – un certain laps de temps.

4 – Peut-on accélérer le processus de chargement?

La voiture se charge plus rapidement lorsque la batterie est à la bonne température. Dès qu’une station est saisie dans le GPS, la voiture sait qu’elle sera alimentée et préchauffe sa batterie.

5 - Comment charger correctement sa voiture?

Normalement, la batterie est chargée jusqu’à 80% de sa capacité maximale et vidée jusqu’à 20%. Le niveau de charge peut être programmé sur la voiture. Si vous prévoyez un long trajet, rechargez la batterie à 100%. Contrairement à ce que l’on a tendance à croire, la répétition de charges complètes n’est pas un problème pour la batterie.

6 - Doit-on parfois vider complètement la batterie pour qu’elle dure plus longtemps?

Non. En revanche, si la voiture électrique reste longtemps à l’arrêt, la batterie devrait être rechargée de temps en temps.

7 - Faut-il s’inscrire préalablement auprès d’une station de recharge publique?

Les stations de recharge publiques sont équipées d’un système de réservation. Celui-ci n’est toutefois pas utilisé, car elles sont actuellement sous-utilisées. La Suisse travaille déjà d’arrache-pied à l’extension des stations de recharge. «L’infrastructure de recharge suit le rythme de l’augmentation du nombre de voitures électriques», commente Peter Arnet.

8 - Existe-t-il une bonne alternative à la borne de recharge personnelle?

Regardez près de chez vous si des places de parc avec des possibilités de recharge sont à louer dans des parkings couverts. Il faut certes s’acquitter du prix de la location, mais la voiture est aussi protégée contre les intempéries.

9 - Combien y a-t-il de stations de recharge publiques en Suisse?