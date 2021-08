Electromobilité - Ce que vous devez savoir sur les bornes de recharge - Partie 2

A l’avenir, chaque voiture électrique devra pouvoir être rechargée. Cette transition se fera au plus tard lorsque les combustibles fossiles seront interdits.

Durant la pandémie, les ventes de voitures électriques sont montées en flèche. De fait, la nécessité de disposer de bornes de recharge a également pris de l’importance. Dans la première partie de notre minisérie, vous avez notamment appris qu’une station de recharge dans une maison individuelle peut être installée en l’espace de deux semaines et que les systèmes destinés aux immeubles d’habitation requièrent une bonne planification.

Dans ce deuxième volet, Peter Arnet, directeur de BKW Smart Energy & Mobility SA, détaille ce à quoi il faut faire attention, comme l’interaction avec une installation photovoltaïque, le coût des stations de charge et ce que l’avenir nous réserve.

Les stations de charge de 3 kilowatts (kW) et plus doivent être autorisées et enregistrées auprès du fournisseur d’énergie. Un certificat de sécurité est également demandé.