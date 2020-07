DIX PRODUITS

Ce que vous mangez nuit-il au climat?

Fortes émissions de CO2, besoins disproportionnés en eau ou longs trajets en transport: ces dix denrées alimentaires causent des dégâts considérables pour l'environnement et le climat.

Selon le WWF, un tiers des dommages environnementaux causés par la consommation en Europe est dû à l'alimentation. «La production, la transformation et la distribution de nourriture sont aujourd'hui synonymes d'impact catastrophique sur la faune, leurs habitats et les écosystèmes les plus précieux. La surconsommation et le gaspillage ajoutent une pression supplémentaire à cette utilisation irraisonnée des ressources» écrit WWF Suisse. La production en particulier est une lourde charge pour l'environnement et le climat. L'emballage, le transport, le stockage, la préparation et l'élimination sont moins importants en comparaison. L'élevage d'animaux est particulièrement préjudiciable à l'environnement: très consommateur en ressources, il provoque beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre que la culture d'aliments végétaux. 80% des surfaces cultivées dans le monde sont utilisées pour la production de viande – que ce soit pour cultiver les aliments pour animaux ou faire pâturer les troupeaux de bovins. Selon une étude de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'élevage industriel cause également environ 15% de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde.