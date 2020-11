Dans une story Snapchat publiée le 14 novembre 2020, la Française de 34 ans a mis en garde les fans de la bimbo de 23 ans, tout en blâmant cette dernière. «Des millions de jeunes filles vous suivent et vous idolâtrent. Je comprends votre business, mais s’il vous plaît: attention à ce que vous montrez, ce que vous présentez, les marques avec lesquelles vous êtes en collaboration. Ce genre de procédé, le thé pour aller aux toilettes et maigrir, cela me fait frissonner et me rappelle de bien mauvais souvenirs», a-t-elle déploré. Kelly, qui a souffert de graves troubles alimentaires par le passé, d’ajouter: «Il y a des filles, des femmes aussi, naïves et mal dans leur peau, qui vont faire ce que vous recommandez alors que c’est juste ultradangereux d’avoir recours à de tels procédés.»