Brexit : Ce qui changera en Irlande du Nord à la fin de la période de transition

À l’issue de la période de transition post-Brexit qui s’achève le 31 décembre, une batterie de dispositions spéciales va entrer en vigueur en Irlande du Nord.

Londres et Bruxelles se sont mis d’accord sur une solution pour éviter la ré-émergence d’une frontière entre la province britannique et la République d’Irlande, membre de l’Union européenne, point de friction pendant les trois décennies de violences entre loyalistes protestants et républicains catholiques qui ont pris fin en 1998. Voici les changements qu’elle introduit.