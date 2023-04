Déraillement près de Bienne: le vent en faute

Quinze personnes ont été blessées, dont une grièvement, vendredi après-midi dans le déraillement de trains à Lüscherz (BE) et Büren zum Hof (BE). Les violentes rafales dues à la tempête Mathis qui balayait la Suisse à ce moment-là pourraient être en cause, selon Christoph Kupper, responsable du secteur Chemins de fer et bateaux auprès du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE).

«Des collaborateurs du SESE sont sur place pour clarifier la situation et déterminer les causes de l’accident. Mais nous savons que des déraillements ont déjà eu lieu par le passé en raison de rafales de vent», explique-t-il.

À la Lenk en 2018

Et de citer des précédents. À l’image des chemins de fer appenzellois. Le 19 janvier 2007, une composition de trois trains avait été poussée hors des rails par une tempête près de Wasserauen. Depuis, un système de mesure des vents a été installé. Et si les rafales sont trop fortes, les trains ne circulent plus.

Des tels accidents causés par le vent se sont en outre déjà produits dans le Simmental pour le chemin de fer de la Wengernalp le 11 novembre 1996. Plus près de nous, un wagon du MOB (Montreux-Oberland bernois ) s’était aussi renversé le 3 janvier 2018 à la Lenk (BE), faisant huit blessés.

Comment le vent peut faire dérailler des wagons lourds de plusieurs milliers de kilos? Ce n’est pas surprenant car ils offrent une grande surface d’attaque, explique Christoph Kupper. «Ce qui est déterminant, c’est la manière dont le vent frappe le train», précise-t-il. Contrairement à l’aviation, les phénomènes de vent dans le trafic ferroviaire sont encore peu étudiés, car ils sont très rares. «Ils sont en outre très difficiles à prévoir, car les rafales de vent peuvent être très différentes d’un endroit à l’autre», souligne-t-il.

Rails trop peu écartés?

Un élément dans les deux déraillements de vendredi vient peut-être aussi de l’écartement des rails là où les accidents se sont produits. Dans les deux cas, les voies sont plus étroites, ce qui rend les convois plus vulnérables. «La différence entre un écartement de 1435 mm et de 1000 mm peut tout à fait avoir une influence», estime l’expert fédéral.

Gare à l’avenir. Car de tels accidents pourraient se renouveler plus souvent en raison de l’augmentation de phénomènes météo extrêmes. L’expert en est parfaitement conscient. «Nous avons récemment abordé cette question avec l’Office fédéral des transports», indique-t-il. Pour lui, il faut examiner s’il faut mettre en place de nouvelles dispositions pour que les trains ne puissent plus circuler en cas de tempête trop violente. «Mais aujourd’hui déjà, l’entreprise doit faire sa propre évaluation des risques», rappelle-t-il.

Quinze personnes blessées, dont une grièvement Pour rappel, une partie d’une composition de train Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) a déraillé près de la gare de Büren zum Hof ​​​​. Douze personnes sur les 54 passagers du convoi ont été blessées dont une grièvement, a annoncé tard vendredi soir la police cantonale bernoise qui précise que la tempête est la principale cause de l’accident. Vendredi, un autre train de la compagnie Aare Seeland mobil (ASM) s’est renversé peu avant la gare de Lüscherz en raison du vent. Le reste du convoi a continué quelques mètres sur la voie avant de s’y immobiliser. Trois personnes sur les 16 passagers ont été blessées.