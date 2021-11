Le cas Pucine à Lausanne le 17 novembre 2021

Deux ans après avoir remporté la saison 14 de «La France a un incroyable talent», Le cas Pucine sillonne les routes pour présenter son premier spectacle. Le duo fera halte au D! Club le 17 novembre 2021 pour son unique date en Suisse. À quelques jours de son passage dans la capitale vaudoise, Capucine Duchamp, 23 ans, a répondu à nos questions.

Comment se passe cette première tournée?

S uper bien. J’avais une petite pression parce qu’après avoir gagné « La France a un i ncroyable talent», on m’attendait un peu au tournant . J e suis vraiment soulagée de voir que la plupart des dates sont complètes. Les gens se lèvent à la fin, rient comme des baleines, pleurent aussi parfois.

Comment décrivez-vous votre spectacle «Main mise»?

J’ai voulu créer le spectacle que j’avais envie de voir. Un spectacle dans lequel on rit, mais dans lequel on trouve aussi des performances, de la poésie et des émotions. C’est également un voyage, parce que ça raconte l’histoire de la relation que j’ai avec Eliott . Il y a plein de surprises que les gens n’ont jamais vues ni en vidéo ni à la télévision .

Quelles sont vos inspirations?

Ce qui m’inspire? Les défauts. Toutes ces petites parts d’ombre qu’on cache un peu et qui me font beaucoup rire , comme la susceptibilité ou la radinerie . La bande dessinée est aussi une inspiration . Dans l’expression du dessin, il y a quelque chose que je trouve vraiment très chouette et qui se transcrit bien avec la marionnette.

Que vous disent les gens que vous rencontrez après le spectacle?

«Mais c’est fou comme il est vivant!» en parlant d’Eliott . C’est le meilleur compliment qu’on puisse me faire. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent au théâtre pour la première fois et ça, je crois que c’est le truc qui me fait le plus plaisir. Des gens qui quittent leur salon, leur télé et Netflix pour venir voir un spectacle , je trouve ça génial.

Vous dit-on encore que la ventriloquie est un art un peu ringard?

Les gens ont l’amabilité de ne jamais me le dire frontalement (elle rit). En fait, on s’en fiche que ça soit de la ventriloquie. On oublie en deux secondes. Il se trouve que je suis ventriloque, mais la ventriloquie m’importe très peu. C’est juste un outil supplémentaire pour rendre une marionnette ultravivante . Le cas P u cine, c’est u n duo avant tout.