Prix en Suisse : Ce qui pourrait augmenter à cause de la pandémie

Stocks restreints, faible capacité de production et demande accrue pourraient faire grimper les prix de nombreux produits. La raison principale de la plupart de ces pénuries est la pandémie.

La production d'acier et d'aluminium est à la traîne. Les négociants sont à court de tôles d'aluminium cette année et les pièces en acier sont également devenues plus chères. Cela explique pourquoi les radiateurs, par exemple, coûtent davantage.

La production de caoutchouc naturel et de pneumatiques en Asie du sud-est a été réduite à cause de la pandémie. Michelin envisagerait ainsi des hausses de prix.

Pneus, plastique ou consoles de jeux: plusieurs produits sont actuellement en rupture de stock et certains deviennent plus chers. Dans la plupart des cas, les difficultés d'approvisionnement et de production sont liées à la pandémie. Il y a par exemple actuellement une pénurie mondiale de puces informatiques, de plastique, de caoutchouc naturel, d'acier et d'aluminium, comme l'a détaillé la «SonntagsZeitung». Le diaporama ci-dessus liste les produits dont l'offre est insuffisante et ceux dont les prix pourraient augmenter.