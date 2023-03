Rachat du Credit Suisse: Ce qui va arriver pour les clients, les actionnaires et les employés du CS

Le rachat de Credit Suisse par UBS aura des conséquences sur les clients du CS. Mais elles seront très différentes selon le type de clientèle. On fait le point:

Pour les petits épargnants, pas de panique. Rien ne devrait changer si ce n’est des adaptations prochaines des conditions générales de la future grande banque. Vous pourrez continuer à retirer de l’argent par les canaux habituels, carte bancaire, etc., et à faire vos paiements habituels comme le versement du loyer, etc. Tout devrait continuer à fonctionner.