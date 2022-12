Trafic: Ce qui va changer sur les routes suisses en 2023

Comme chaque année, les lois se modifient et se modernisent. Le domaine de la circulation routière ne fait pas exception. En 2023, plusieurs nouveautés entreront en vigueur, selon l’Office fédéral des routes. On fait le point.

Berne veut réduire la pollution et les bouchons autant que possible. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur le covoiturage. Un nouveau symbole a été créé à cet effet. Il permettra, dès le 1 er janvier, aux véhicules avec plusieurs occupants de bénéficier de privilèges dans le trafic. Ce cryptogramme, qui représente une voiture avec plusieurs passagers, est accompagné d’un chiffre indiquant le nombre minimum de personnes devant s’y trouver. Si ce nombre minimum est atteint, le véhicule pourra circuler sur les voies réservées au covoiturage, comme la voie d’un bus ou des routes interdites à la circulation. Le symbole permettra aussi de se garer sur des places réservées au covoiturage.

Un nouveau permis de conduire au format carte de crédit sera présenté début 2023 pour être introduit à la mi-avril. Il sera plus difficilement falsifiable que la version actuelle et sera doté d’un design plus moderne. Les permis actuels au format carte de crédit resteront toutefois valables. À noter que le nouveau modèle n’aura aucune incidence sur les autorisations de conduire.

Il sera désormais possible d’aménager, dès le 1er janvier, des zones limitées à 30 km/h sans devoir invoquer des motifs qualifiés, comme une situation dangereuse, la protection spécifique de certains usagers de la route, l’amélioration de la fluidité du trafic ou une réduction des nuisances dues au bruit ou à la pollution. Plus besoin non plus d’effectuer une expertise pour abaisser la vitesse maximale générale comme aujourd’hui. La vitesse restera toutefois en principe limitée à 50 km/h sur les routes affectées à la circulation générale à l’intérieur des localités.