La chronique de TCS Camping: Ce qu’il faut savoir pour un premier séjour dans un camping

«Te souviens-tu des erreurs de débutant que tu avais commises, la première fois?» Beaucoup de campeurs sourient quand on leur pose cette question et racontent leur anecdote avec des sentiments mitigés. Les pièges sont… partout! Et plus d’un novice aurait été soulagé de pouvoir compter sur les conseils d’un expert. Voici donc quelques astuces.

1. Réservation d’un emplacement

2. L’arrivée au camping

Comme dans les hôtels, il existe dans les campings des heures d’arrivée et de départ assurant une rotation harmonieuse et parce que la réception n’est pas toujours ouverte. La plupart des campings ont des heures de repos (la nuit, p. ex., entre 22 et 7 h et le midi, p. ex., entre 12 et 14 h) pendant lesquelles il est interdit de circuler en voiture, en van ou en attelage avec caravane et où les barrières du camping sont abaissées. Renseignez-vous via le site web ou adressez-vous à l’accueil du camping.