Littérature : Ce qu’il faut savoir sur Dante, mort il y a 700 ans jour pour jour

Si Dante Alighieri, auteur de «La divine comédie», vivait encore, il fêterait aujourd’hui ses 700 ans. L’occasion d’en savoir un peu plus sur cet auteur italien mythique, père de la langue italienne.

L’Italie célèbre cette année le 700ème anniversaire de la mort de Dante Alighieri (1265-1321), auteur de «La divine comédie» et le père de la langue italienne, avec toute une série de commémorations.

Le père de la langue italienne

Dante a contribué à la naissance de la langue italienne en choisissant le dialecte toscan plutôt que le latin pour écrire son chef-d’œuvre. «La divine comédie» est un voyage imaginaire en enfer, au purgatoire et au paradis publié au début du XIVe siècle.

Son succès a conduit d’autres auteurs du Moyen Âge, comme Pétrarque et Boccace, à écrire aussi en dialecte, posant les fondations de l’italien moderne.

L’institution ayant pour mission de diffuser à travers le monde la langue et la culture italiennes, équivalent de l’Alliance française, s’appelle d’ailleurs la «Société Dante Alighieri». L’Italie prévoit aussi l’ouverture d’un «Musée de la langue italienne» dans le complexe de l’église Santa Maria Novella à Florence, la ville natale du poète.

L’égal de Shakespeare

«La divine comédie» est un poème, un conte personnel sur la rédemption, un traité sur les vertus humaines et aussi une œuvre de science-fiction très influente.

Le poète britannique T.S. Eliot déclara ainsi: «Dante et Shakespeare se partagent le monde moderne, il n’y a pas de troisième homme». Le grand écrivain argentin Jorge Luis Borges considérait pour sa part «La divine comédie» comme «le meilleur livre que la littérature ait jamais produit».

Dante dans la culture populaire

Des générations d’écrivains, de peintres, de sculpteurs, de musiciens, de réalisateurs et auteurs de BD se sont inspirées de «La divine comédie».

«Le Baiser», célèbre sculpture du Français Auguste Rodin, représente Paolo et Francesca, les amants adultères que Dante rencontre dans le deuxième cercle de l’enfer.

«La divine comédie» a aussi inspiré un jeu vidéo populaire («Dante’s Inferno») et Bret Easton Ellis commence son célèbre roman «American Psycho» avec cette citation tirée de «L’Enfer»: «Toi qui entres ici, abandonne toute espérance».

Dante pour Durante

Issu d’une famille aisée, Dante n’a jamais dû travailler pour vivre. Il s’est illustré dans la politique, la littérature, la philosophie et la cosmologie.

Dante le politique

À cette époque, les villes italiennes étaient constamment au bord de la guerre civile, divisées entre Guelfes, proches du pape, et Gibelins, favorables au Saint-Empire romain. À Florence, les Guelfes finirent par se déchirer entre «Noirs», disposés à accepter l’influence papale sur les affaires de la cité, et «Blancs», réclamant la limitation des pouvoirs du pape au domaine spirituel.

Dante, un «Blanc», fut exilé avec l’aide indirecte du pape Boniface VIII et se montra de plus en plus critique envers le pouvoir papal.