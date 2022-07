Santé : Ce qu’il faut savoir sur la variole du singe

Alors que l’OMS a déclenché samedi son plus haut niveau d’alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe, voici ce que l’on sait de ce virus, qui n’a pour l’heure, pas fait de mort.

L’OMS déclenche son plus haut niveau d’alerte

Depuis samedi, la flambée de variole du singe a été érigée en menace sanitaire majeure par l’OMS. Tour d’horizon de la maladie, qui comptabilise désormais plus de 17’000 cas dans le monde.

Symptômes

Fièvre, maux de tête, douleurs musculaires aiguës, fatigue inhabituelle, ganglions lymphatiques enflés et douloureux au niveau de la mâchoire, du cou ou de l’aine peuvent se manifester dans une première période. Dans une deuxième période des lésions cutanées et muqueuses peuvent apparaître sur tout le corps.

Dans la flambée actuelle de variole du singe, les zones génitales, anales et buccales sont plus souvent affectées, avec des lésions apparaissant parfois avant les atteintes des ganglions, la fièvre, les malaises et les douleurs associées aux lésions, a rappelé l’OMS il y a deux jours.