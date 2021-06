Tennis - Ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort de Wimbledon

Tête de série no 6 du tournoi de Wimbledon, qui débute lundi, Roger Federer figure dans la partie inférieure du tableau, à l’opposé du champion de 2019, Novak Djokovic. Le Serbe débutera la défense de son titre lundi contre un invité, un jeune Britannique de 19 ans, Jack Draper (ATP 250).

Parmi les affiches du début de quinzaine, il faudra regarder de près celle entre Nick Kyrgios et le lauréat de Halle, Ugo Humbert. Demi-finaliste à Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas défiera Frances Tiafoe (56e) alors que Daniil Medvedev retrouvera son bourreau en Allemagne il y a dix jours, Jan-Lennard Struff…

Halep a tout tenté

La No 3 mondiale, «dont le corps n’a pas coopéré» et qui se dit profondément triste et affectée de devoir prendre cette décision, avait déjà renoncé fin mai à disputer Roland-Garros en raison d’une déchirure au mollet gauche qui l’avait poussée à l’abandon au 2e tour du tournoi de Rome le 12 mai.