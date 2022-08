Golf: Ce qu’il faut savoir sur l’Omega European Masters

Une étape du circuit européen

Le tournoi de Crans-Montana est un des 43 tournois du circuit européen - aussi appelé DP World Tour. Il s’inscrit donc comme le plus important disputé sur sol helvétique, et ce depuis qu’il a été au calendrier de ce circuit professionnel en 1972.

Il remet son titre en jeu

Deux millions d’euros

Le vainqueur touche 340’000 euros. Le second empoche 220’000 euros tandis que le troisième s’octroie 126’000 euros. Le dernier prix, qui récompense le 70e, est fixé à 3800 euros. Au total, le budget atteint les 2 millions.

Les Suisses en lice

Dix Suisses en tout participent à l’événement. Cinq professionnels et cinq amateurs prendront le départ jeudi. Jeremy Freiburghaus, qui est bien parti pour rejoindre le circuit européen la saison prochaine, doit poursuivre sur sa bonne lancée. «Il y a un peu de pression», a-t-il admis à la veille des hostilités, questionné sur son statut de meilleur Suisse de la compétition.

L’enfant du pays

Non classifié parmi les Suisses du tournoi, Aleksandar Radoicic a pourtant tout d’un local. Le Monténégrin a grandi à Crans-Montana et fréquente le club de Crans-sur-Sierre depuis plus d’une décennie. «Il est autant d’ici que moi», a glissé Pascal Schmalen, directeur du golf. Sa présence n’était de loin pas assurée, puisqu’il s’est qualifié grâce à ses prouesses sur simulateur.