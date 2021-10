Football – Ce qu’il ne fallait pas rater ce week-end

On enchaîne avec la Coupe de Malaisie et un autre moment de solitude vécu par un gardien, celui du FC Kelantan, Asfa Abidin. Si son équipe n’a pu récolter qu’un point contre Sabah (2-2), c’est en grande partie dû à son hésitation de la 40e minute, qui a permis à ses adversaires de marquer un but tout fait.

On ne peut pas passer à côté du chef-d’œuvre du week-end, inscrit en Serie A. Dans le match haut en couleur entre la Sampdoria et l’Udinese (3-3), le milieu de terrain de la Sampdoria Antonio Candreva a superbement trouvé la lucarne des buts de Marco Silvestri. À déguster sous tous les angles.

On termine avec le championnat turc et le but plus que discutable de Galatasaray, inscrit à la… 101e minute par Olimpiu Morutan. C’est surtout l’action du passeur décisif, Mbaye Diagne, qui interpelle. Remontant le ballon depuis le milieu du terrain, le Sénégalais a visiblement commis deux grosses fautes pour se débarrasser de ses adversaires. L’arbitre n’a rien dit, l’action a continué et Galatasaray s’est imposé 3-2 sur la pelouse de Rizespor.