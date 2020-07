Nouvelle vie

Ce rappeur a bien changé après 9 ans de prison

Loon, proche de Sean «Diddy» Combs, est à nouveau libre après 9 ans d'incarcération. Retour sur un parcours atypique…

Qui se rappelle de Loon? Proche de Diddy, le rappeur originaire de Harlem a connu son heure de gloire en 2002 en apparaissant sur les hits «I Need A Girl (Part One)» avec Usher et son mentor et I Need A Girl (Part Two). Les deux morceaux avaient atteint le sommet des charts américains et devaient marquer l'avènement d'un des héritiers de The Notorious B.I.G.